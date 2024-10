Neverjetno! Poglejte, koliko je napihal voznik, ki je vijugal bo cesti

O policijskem poročilu iz Novega mesta lahko beremo o številnih vinjenih voznikih.

Napihal 2,5 promila alkohola

V petek nekaj po 19. uri so bili črnomaljski policisti obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Ručetne vasi proti Semiču, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti so se takoj odzvali, kršitelja izsledili in ustavili.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 39-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,20 miligramov alkohola (2,5 g/kg). Med postopkom je moški kršil javni red in mir, ni upošteval navodil in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznika pridržali

Policisti PP Brežice so v soboto okoli 7. ure med kontrolo prometa v Dobovi ustavili voznika osebnega avtomobila Ford kuga hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da gre za 46-letnega kršitelja iz Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligramov alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in ga zaradi kršitev z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Prekoračitev hitrosti na avtocesti

Povzročiteljica in povzročitelj nesreč pod vplivom alkohola

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika pri Vahti. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 43-letna voznica tovornega vozila Iveco Daily iz Avstrije, ki je zaradi nepravilnega vključevanja iz neprednostne na prednostno cesto trčila v avtomobil 51-letnega voznika osebnega avtomobila znamke Audi. Povzročiteljica nesreče je imela v litru izdihanega zraka 0,34 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in sodišče o kršitvah seznanili z obdolžilnim predlogom.

Povzročil nesrečo in napihal 1,4 promila alkohola

V noči na 27. oktober se je zgodila prometna nesreča v bližini prireditvenega prostora v Črnomlju. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 21-letnega voznika. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligramov alkohola (1,4 g/kg). Zoper povzročitelja nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Z 1,9 miligrami alkohola nevarno prehiteval

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni o vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Novem mestu nevarno prehiteval in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali, kršitelja izsledili in mu preprečili nadaljnjo vožnjo. Ugotovili so, da gre za 42-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligramov alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.