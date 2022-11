Neverjetno, kako grdo sta okradla starko

V začetku novembra so bili mariborski policisti obveščeni o tatvini v stanovanjski hiši v okolici Kidričevega. Do hiše, v kateri je bila starejša ženska, je okrog 10. ure pristopila ženska in jo prosila za vodo. Ko ji je ta želela natočiti vodo, je kar sama vstopila v hišo in začela brskati po njenih omarah. Čeprav jo je stanovalka opozorila, naj tega ne počne, je odšla še v drugo nadstropje, v hišo pa je vstopil še njen pajdaš. Čez čas sta odšla, toda ko so se družinski člani vrnili domov, so ugotovili, da sta neznanca iz hiše odtujila gotovino in zlatnino.

Policisti PP Gorišnica so v okolici Gorišnice kmalu ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih označb z dvema hrvaškima državljanoma, ki sta ustrezala opisu tatov. Med zbiranjem obvestil sta opazila, da je eden odvrgel predmet, ki bi lahko izviral iz kaznivega dejanja. Obema so odvzeli prostost in jima odredili pridržanje. Kazensko bosta ovadena na ODT na Ptuju.