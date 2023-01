Neverjetno, kaj vse so kriminalisti našli pri moškemu doma (FOTO)

Grosupeljski policisti so v petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Grosuplja, poroča ljubljanska policijska uprava. Med preiskavo so pri kršitelju našli in zasegli puško za katero ni imel dovoljenja, okoli 250 različnih nabojev, ter čez 200 kosov pirotehničnih izdelkov, ki so prepovedani.

Orožje, naboji in pirotehnika bodo poslani v analizo, po pridobljenih podatkih pa bo zoper kršitelja izveden prekrškovni postopek zaradi kršitev zakona o orožju, ter zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.