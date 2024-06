Nesreča na »mirenski obvoznici«: motorist hudo poškodovan

Na »mirenski obvoznici« je v soboto prišlo do prometne nesreče, v kateri so bili udeleženi voznik motornega kolesa ter dva voznika osebnega avtomobila. Policisti so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da je voznik motornega kolesa vozil iz smeri Mirna proti Vrtojbi. Ko je pripeljal za kolono ustavljenih vozil, je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del ustavljenega avtomobila in padel po vozišču. Po padcu je motorno kolo drselo po vozišču in trčilo v nasproti vozeči osebni avtomobil. Voznik motornega kolesa je v nesreči utrpel predvidoma hude telesne poškodbe in je bil s strani reševalcev odpeljan v bolnišnico Šempeter. Policisti mu bodo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izdali plačilni nalog.