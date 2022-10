Neslavni rekorder med mladimi vozniki: 2400 evrov kazni in 36 kazenskih točk

Celjski policisti so v nedeljo zvečer na avtocesti A1, izven naselja Dramlje iz smeri Tepanja proti Ljubečni, kjer je hitrost vožnje s splošnim predpisom omejena na 130 km/h, izmerili prekoračitev največje dovoljene hitrosti vozniku osebnega avtomobila in sicer je voznik vozil z izmerjeno hitrostjo 202 km/h

Policisti so v postopku z voznikom ugotovili, da je voznik začetnik, kateri je prekoračil največjo dovoljeno hitrost in zaradi suma, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog, opravili test, kateri je pokazal pozitiven rezultat na prepovedane droge (kokain in kanabis). Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, katerega je odklonil. Vozniku so policisti zasegli tudi posušene rastlinske delce zeleno rjave barve, katere bodo poslali v analizo.

Zoper voznika začetnika bodo policisti zaradi prekoračitve hitrosti in odklona strokovnega pregleda, na Okrajno sodišče v Celje podali obdolžilni predlog. Za prekrška je predpisana globa v skupni višini 2400 evrov in 36 kazenskih točk.