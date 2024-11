Nepridipravi z vlomi povzročili več tisoč evrov škode

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v ponedeljek, 4. novembra, obravnavali več sumov kaznivih dejanj: groženj, poškodovanja tujih stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požara, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

V okolici Zgornje Pohance na območju PP Brežice je med 31. 10. in 4. 11. nekdo vlomil v gozdarski traktor in odtujil motorno žago. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V istem obdobju je v kraju Križ na območju Sevnice neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo in odtujil spominske značke.

Ukradel denar in pijačo

Med 2. in 4. novembrom so neznanci z delovišča v Podbrezniku odtujili električne vodnike.

4. 11. med 17.30 in 19. uro je na Knezovi ulici v Novem mestu nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo in našel ter odtujil denar in steklenico z alkoholno pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.