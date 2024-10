Nepričakovano odkritje policistov med kontrolo prometa

Celjski policisti so danes, 4. oktobra, pri kontroli cestnega prometa ustavili športno vozilo tujih registrskih označb ter z voznikom, državljanom Češke, opravili postopek.

Med postopkom so ugotovili, da je imel v vozilu več zobnih in medzobnih ščetk in nastavkov zanje ter nekaj igralnih konzol, za kar ni znal pojasniti izvora. Pri nadaljnjem preverjanju so ugotovili, da je voznik osumljen storitve več kaznivih dejanj tatvin, zaradi česar so mu predmete, ki jih je imel v vozilu, zasegli.

Ščetke in druge stvari je ukradel v več trgovinah po Sloveniji. Zaseženo je vredno najmanj 5.000 evrov.

33-letnega češkega državljana so možje postave kazensko ovadili.