Bolnik grozil in zahteval takojšnjo obravnavo

Danes se je iztekel rok za zbiranje podpisov za spremembo kazenskega zakonika, ki naj bi zagotovila varnejše razmere za delo zdravstvenih delavcev in varnejše zdravljenje pacientov. Kljub opozorilom, pa zdravstveni delavci še vedno doživljajo napade bolnikov.

Tako so novomeški policisti v nedelje popoldan posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v bolnišnici v Novem mestu, kjer naj bi se moški nedostojno vedel do osebja in pacientov, grozil in zahteval takojšnjo obravnavo.

Policisti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili identiteto kršitelja.

26-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola, so zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog, je navedeno v poročilu Policijske uprave.