Nekaj so jih prijeli, enega še lovijo

Policija intenzivno išče pobeglega osumljenca sredinega vloma v hišo na območju Domžal. Več osumljencev so prijeli že v sredo. Natančnega števila zaradi interesa preiskave ne razkrivajo. Pri iskanju prijetih je sodelovalo več policistov, vključena pa sta bila tudi helikopterja letalske enote policije.

S Policijske uprave (PU) Ljubljana pojasnjujejo, da so v sredo okoli 18.30 prejeli klic občana, da je več oseb nasilno vlomilo in vstopilo v hišo v Nožicah na območju Domžal. Tja so takoj napotili več patrulj in te so v hiši in neposredni bližini prijele več osumljencev. Po do zdaj znanih podatkih v dogodku ni bilo poškodovanih.

Eden od osumljencev je pobegnil. Takoj se je začela iskalna akcija, v kateri je sodelovalo več policistov in helikopterja letalske enote policije. Kljub intenzivnemu iskanju pobeglega še niso prijeli. Iskanje se tako nadaljuje. Preostalim osumljenim je bila na kraju dejanja odzveta prostost.

Policija v času, ko o tem poročamo, še išče pobeglega osumljenca sredinega vloma v hišo na območju Domžal.

Policija v predkazenskem postopku nadaljuje intenzivno zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj, pojasnjujejo, več podrobnosti pa zaradi interesa preiskave, ki še poteka, ne morejo podati.

So se pa na PU Ljubljana zahvalili občanom, ki so policiste obvestili o kaznivem dejanju, pa tudi tistim, ki so med iskanjem posredovali koristne informacije. »Njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije na št. 113 sta pripomogla k temu, da so bili neposredno na kraju dejanja prijeti osumljenci. Kot že večkrat se je izkazalo, da je sodelovanje občanov in policije ključno za uspešno preiskovanje vseh kaznivih ravnanj,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Dolgoprstneža nista imela sreče

Kot so še sporočili s PU Ljubljana, so v sredo zvečer obravnavali drzno tatvino na območju centra Ljubljane. Ljubljanska policista sta se v prostem času takrat po naključju znašla na pravem kraju, da sta prijela osumljenca, ki sta malo pred tem ženski ukradla denarnico. Prvi policist je bil na poti iz službe domov, ko je opazil tatvino in prijel enega tatu, drugi je pobegnil, a ga je prijel policist, ki je bil prav tako v svojem prostem času v sosednji ulici.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je policist, ki je bil na poti iz službe, v sredo nekaj po 21. uri v središču Ljubljane opazil osumljenca, ki sta stopila do oškodovanke na ulici in ji ukradla denarnico. Policist je takoj posredoval, pri čemer mu je uspelo zadržati enega od osumljencev. Med posredovanjem ga je drugi osumljenec napadel, da bi sostorilcu omogočil pobeg, a mu to ni uspelo in slednjič je pobegnil. Na srečo je bil v sosednji ulici po naključju še en policist, prav tako v svojem prostem času. Ko je videl bežečega tatu, ga je prijel.

Za predrzneža so odredili pridržanje. FOTO: Getty Images

Policisti so za oba osumljenca odredili pridržanje in ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, so še dodali.