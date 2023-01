Ne nasedajte goljufom: škoda znaša 16,5 milijona evrov

Policija je v zadnjih letih večkrat opozarjala na spletne goljufije, ki se začnejo prav z obljubami o lahkem zaslužku in visokimi donosi, običajno z vlaganjem sredstev v virtualne valute. Od leta 2020 do konca leta 2022 so skupno obravnavali okoli 500 zadev s skupnim oškodovanjem več kot 16,5 milijona evrov. Zato je povprečno oškodovanje na letni ravni več kot 30.000 evrov na posamezno obravnavano zadevo.

V želji po hitrem zaslužku so mnogi postali lahka tarča goljufov, ki na svoje žrtve prežijo s privlačnimi obljubami o možnosti visokih (nerealnih) zaslužkov ob minimalnem tveganju. Tovrstne nerealne obljube so razvidne tudi iz promovirane sheme »kriptotrejd«, pri čemer opozarjajo, da so značilne za goljufije z investicijskimi vlaganji, ki smo jih obravnavali v preteklosti. Zlikovcem je v pomoč tudi naraščanje vrednosti ter s tem popularnosti nekaterih virtualnih valut, saj jim daje občutek, da lahko kdor koli na lahek način, brez truda, pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži.

Poleg obljub o lahkem in hitrem zaslužku je za tovrstne goljufije značilno, da spletni goljufi vlagateljem na spletnih platformah lažno prikazujejo dobičke, ki jih v začetni fazi v manjšem obsegu tudi izplačajo, posledično pa se vlagatelji odločijo za višje vložke. Običajno spletne strani promovirajo prek družabnih omrežij ali po elektronski pošti, pri čemer s potencialnimi vlagatelji velikokrat navezujejo stike prek različnih spletnih klepetalnic ali telefonskih klicev, v katerih se izdajajo za t. i. osebne asistente, pri čemer uspešnost oglaševanega produkta podkrepijo z lažnimi objavami znanih osebnosti, ki naj bi z vlaganjem v oglaševan produkt povečale svoje premoženje.

Policija zato opozarja: bodite previdni in ne nasedajte.