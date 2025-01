Ne boste verjeli, koliko kaznivih dejanj je bilo v najdaljši noči v letu

Policija je v zadnjih 24 urah na interventni številki 113 zabeležila 1651 klicev. Policisti so med 698 interventnimi dogodki med drugim obravnavali 111 prometnih nesreč, 103 kršitve javnega reda in miru ter 92 kaznivih dejanj. V dveh prometnih nesrečah so zabeležili hujše telesne poškodbe, v sedmih pa lažje.

V 102 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so petim voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali enega voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 70 intervencij na javnem kraju, 33 pa v zasebnih prostorih. Štiri kršitelje, ki so kljub opozorilu še naprej kršili javni red in mir, so pridržali. Z namenom, da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so trem ljudem izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Med kaznivimi dejanji so zabeležili tri povzročitve telesnih poškodb, rop in preprečitev uradnega dejanja oz. napad na pooblaščeno osebo in šest kaznivih dejanj nasilja v družini. Poleg tega so navedli 23 vlomov, 20 tatvin, tri primere ponarejanja denarja, pet groženj in 30 poškodovanj tuje stvari.

V zadnjih 24 urah so obravnavali 37 ljudi zaradi nezakonitega vstopa na meji s Hrvaško, in sicer 30 na območju Policijske uprave Novo mesto, štiri na območju Policijske uprave Ljubljana in tri na območju Policijske uprave Nova Gorica. Med obravnavanimi je bilo 14 državljanov Maroka in osem državljanov Mongolije, trije pa so bili državljani Egipta.