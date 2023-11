Ne boste verjeli, kaj sta ukradla 43-letnik in mladoletnik (FOTO)

V četrtek nekaj pred 18.30 so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz prodajalne v Črnomlju. V prijavi so povedali, da naj bi dva neznanca naj bi napolnila nakupovalni voziček z različnimi artikli za praznično okrasitev in brez plačila pobegnila iz prodajalne.

Policisti so se takoj odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi opisa so kmalu izsledili in prijeli 43-letnika in mladoletnega osumljenca iz Črnomlja. Ukradene predmete v vrednosti okoli 400 evrov so jima zasegli in jih bodo vrnili osebju prodajalne.

Zoper tatova bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.