Našli trupli dveh oseb, policija preiskuje, kaj se je zgodilo

V nedeljo malo po 6. uri je bila policija obveščena o sumljivih smrtih na območju Cerknice. Našli so trupli 87-letne ženske in 85-letnega moškega. Zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve uboja in nato samomora še poteka, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.

