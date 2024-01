Našli razbit avto, voznika pa nikjer

V sredo ob 22.18 se je na lokalni cesti Moravče–Peče, občina Moravče, kombinirano vozilo prevrnilo na bok. Ko so gasilci PGD Moravče in CZR Domžale prihiteli na kraju, voznika ni bilo v vozilu. Gasilci so osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in nudili pomoč policiji, poroča uprava za zaščito in reševanje.