Nasilje v Piranu: pred stanovanjem počakal bivšo, nato jo je hotel izvleči iz avta

V torek je 40-letna domačinka iz Pirana podala prijavo, ker je 43-letni bivši partner zjutraj, ko je zapuščala svoje stanovanje, prišel do nje in nanjo kričal. Ko je odšla do vozila in vanj sedla, pa je pristopil in jo s fizično silo poskušal izvleči iz vozila. Ker je dogajanje opazovala soseda, je dejanje opustil in odšel s kraja.

Policisti so letos 43-letnika že kazensko ovadili zaradi zalezovanja, tokrat pa so mu izdali plačilni nalog in izrekli ukrep prepovedi približevanja bivši partnerici.