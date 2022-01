Potem ko je lanskega junija koprsko okrožno sodišče 43-letnega Aleksandra Vettorazzija izpustilo iz pripora, se sojenja zaradi domnevne vpletenosti v nezakonite posle z mamili ne udeležuje več. Domnevni naročnik 302 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču, je namreč od takrat za sodišče nedosegljiv. Vettorazzi, ki je v Slovenijo prišel kot sirski migrant Ahmed Elsayed, se skupaj s 33-letnim Komendčanom Arisom Alibašićem in enako starim Dragomerčanom Gregorjem Setnikarjem zagovarja zaradi domnevnega tihotapljenja prepovedane droge, pri katerem so imeli po prepriča...