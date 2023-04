Namesto naokoli zapeljal naravnost čez krožišče: ni se dobro končalo

V nedeljo ob 15.17 je v Divači po izvozu z avtoceste osebno vozilo zapeljalo naravnost čez krožišče.

Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom reševalcem nujne medicinske pomoči omogočili dostop do poškodovanega voznika, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, umaknili vozilo s cestišča, nevtralizirali razlite motorne tekočine in nudili pomoč dežurni službi CP Koper pri čiščenju cestišča.

Na kraju je bila tudi policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.