Najstnik pod vplivom mamil sedel za volan in ostal brez izpita

Policisti so v sredo popoldan v Tolminu ustavili 19-letnega voznika osebnega avtomobila. Ker so posumili, da je za volan sedel pod vplivom prepovedanih substanc, so mu med postopkom odredili tudi hitri test, ki je razkril, da je imel najstnik v organizmu res snovi, ki jih ne bi smel imeti, test je bil namreč pozitiven na amfetamine in metamfetamine.

Odredili so mu še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga pa je voznik odločno odklonil. Policistom ni preostalo drugega, kot da mu vožnjo prepovedo, vozniško dovoljenje pa so mu začasno odvzeli. Kot so ob tem sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, čaka mladca še srečanje s sodnikom, saj bodo zoper najstnika podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.