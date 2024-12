»V eni noči je z mojega bančnega računa opravil 26 dvigov, skupaj za kar 1560 evrov. Gre za denar, ki sem ga tri leta varčevala za svoj pogreb. Na mojem računu je pustil vsega 2,75 evra. Čeprav imam sodbo sodišča, da je kriv zatajitve, in sklep o izvršbi, mu ne morem nič. Zdaj sem od Zpiza dobila odgovor, da mu od penzije ne morejo rubiti, ker je njegova pokojnina premajhna, zato lahko rubijo le od regresa in zimskega letnega dodatka. A jaz sem med upniki šele na enajstem mestu! Če lahko rubijo le od dodatka, bom jaz v najboljšem primeru na vrsti čez 110 let, v najslabšem pa čez 150 ali 200 le...