Vse zgodbe o nasilju so izredno žalostne, tudi ta, v kateri so vloge zamenjane, storilka je 38-letna ženska, 45-letni moški pa žrtev nasilja. Žrtev se na vse kriplje trudi nasilnico zaščititi, čeprav ga je menda velikokrat spravila v smrtno nevarnost, ga poškodovala. Novogoričanka Miranda Birsa, ki s partnerjem in njunim otrokom živi v bloku na Opčinah pri Trstu, se je pred tremi tedni znova močno ujezila. Da do nasprotnega spola nima veliko potrpljenja, priča dogodek iz marca 2016. T edanjega partnerja Marjana Birso (od njega je vzela priimek, prej se je pisala Šabić) je s tlakovcem po glavi...