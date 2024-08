Večina bančnih avtomatov naj bi imela nameščen sistem za obarvanje denarja. Če zazna nepravilnosti, ki kažejo na poskus neupravičenega dostopa do gotovine, se sproži in z varnostnim barvilom obarva denar, da postane neuporaben. Zlikovci se kljub temu poskušajo dokopati do kaset z denarjem. Etiketo bolj neumnih vlomilcev v bankomate pa lahko mirne vesti prilepimo dolenjskima bratoma Hudorovac. Kdo ve, kaj jima je rojilo po glavah, če sta menila, da bosta bankomat ugnala z običajnimi škarjami – namesto vrtoglavih 142 tisočakov pa so ju tako in tako pričakale policijske lisice in selitev za zapa...