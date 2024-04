Na veceju bi lahko izkrvavel

Ljubljančan Danijel Maksimović ima za seboj burno življenje, ki je sprto z zakoni. Dve leti zapora je dobil zaradi poskusa umora, ki ga je v Ljubljani zagrešil leta 2005. Leta 2020 je bil tudi sam žrtev kaznivega dejanja, saj so nanj večkrat streljali, a se je izognil kroglam. Od novembra pa je v solkanskem priporu in zdaj znova na zatožni klopi. Spet je obtožen poskusa uboja, tokrat na Goriškem. Vanj metal tudi pepelnike O 41-letniku, ki naj bi se pred časom preselil na Goriško ter bil pri nas in zahodnih sosedih strah in trepet konkurenčnih preprodajalcev ter odjemalcev drog, so kronisti p...