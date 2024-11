Na stranišču ga je z nožem

Aprila smo poročali o poskusu uboja v Razlagovi ulici v Celju v prostorih javnih sanitarij, tik nasproti hotela Evropa v bližini železniške postaje. Celjani, ki živijo v neposredni bližini, so zlasti ob vikendih opažali, da se v njih zadržujejo brezdomci in odvisniki od prepovedanih drog in alkohola. Štirje pajdaši so tam razgrajali tudi aprila, špetir, ki se je vnel med 45-letnim Tonijem Mitevskim in dve leti mlajšim Ivanom Lipovškom, pa se je končal precej krvavo. Mitevski je z nožem zabodel Lipovška v spodnji levi del prsnega koša.

Vzrok za prepir naj bi bila prepovedana droga, s katero se je takrat zadeval obtoženi, oškodovanec, ki je bil vinjen, pa je dejal, da se mu je »utrgalo«, ko je videl, da obtoženi očitno za drogo ima denar, njemu pa dolgovanega zneska ni vrnil.

O tem, kaj se je dogajalo, je predsednica senata Alenka Jazbinšek Žgank zaslišala eno od dveh prič dogodka, in sicer Vahida Brkovića, s katerim je sodišče vzpostavilo zvezo prek videokonference, saj prestaja kazen v mariborskem zaporu. Brković tudi sam ne ve, kakšne neporavnane računa imata obtoženi in oškodovanec, niti kaj se je med njima dogajalo pred tem. »Prišel sem, ker me je klical Toni. Zato, da bi nekaj spili. Ko je bil Mitevski na WC-ju, pa sta se z Lipovškom, ki je do takrat spil že eno ali dve steklenici vina, stepla. Verjetno se ne bi, če ne bi bil Lipovšek tako 'nasekan', če ne bi delal nemira, vseh po vrsti žalil, pel ustaških pesmi in provociral. Tudi nož je imel v roki Lipovšek, ne obtoženi Mitevski. Zato mislim, da bi moral na zatožni klopi sedeti Lipovšek in ne Mitevski,« je dejal.

Toni Mitevski

Ko je to slišal Lipovšek, sta se s pričo prek videokonference sporekla, naposled pa je oškodovani priči priznal, da mu je prav on pomagal. V trenutku, ko ga je Mitevski zabodel, mu je rano povil z majico, s čimer mu je zaustavil krvavitev do prihoda reševalcev. Kako je Mitevski zabodel Lipovška, priča ni pojasnila. »Spomnim se samo, da se je Lipovšek drl na Mitevskega, češ, kaj mu je naredil,« je še dejal Brković.

Oškodovanec je sicer med njegovim zaslišanjem večkrat glasno izrazil nestrinjanje, zato mu je predsednica senata izrekla več opominov in ga mirila. Večkrat pa se je oškodovanec oglasil tudi med zaslišanjem Simone Šramek Zatler, izvedenke sodne medicine. Ta je pojasnila, da ga je obtoženi zabodel od strani, v levi spodnji prsni koš, ureznina, globoka približno 15 centimetrov, je povzročila tudi raztrganino levega pljučnega krila. Reševalci so prispeli na kraj dogodka v nekaj minutah, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je bil operiran. Na srečo nož ni poškodoval vitalnih organov, niti reber, vbod ni bil silovit, oškodovanec pa ni utrpel trajnih posledic, je pojasnila izvedenka. Dlje se je zadržala pri stopnji alkohola v oškodovančevi krvi, saj mu je bila ta odvzeta šele 16 ur po dogodku. Močno je bil vinjen, saj je imel 2,7 promila oziroma 2,5 grama alkohola na kilogram telesne teže, kar pomeni, da je popil okoli dva litra vina.