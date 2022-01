Policisti so bili v ponedeljek okoli 19. ure obveščeni, da je v Postojni mater in hčer na prehodu za pešce zbil osebni avto modre barve in odpeljal. V trčenju sta obe utrpeli lažje poškodbe, zato sta pomoč poiskali v zdravstvenem domu, poroča koprska policijska uprava. Voznika policisti še iščejo.