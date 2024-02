Na potniškem vlaku se je pretepalo več oseb

V petek okoli 11.30 so bili na PU Novo mesto obveščeni, da naj bi se na potniškem vlaku, ki je peljal iz Semiča proti Črnomlju, pretepalo več oseb.

Policisti PP Črnomelj so se takoj odzvali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da so bile v spor vpletene osebe, ki se med samo poznajo. Po do sedaj zbranih obvestili in ugotovitvah je 27-letni moški z leseno palico najprej napadel 48-letnega oškodovanca. Pretep je poskušala preprečiti 23-letna ženska, katero je 27-letni osumljenec odrinil in udaril.

Policisti bodo o lahkih telesnih poškodbah in grožnjah seznanili pristojno tožilstvo.

Dogajanje za vikend

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 23. in 26. februarjem posredovali v 182 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 549 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 18 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 25-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.