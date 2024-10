Na pokopališču pazite na lastnino

Pred nami sta praznika, med njima dan spomina na mrtve, ko bodo mnogi odšli na pokopališče. Na parkiriščih ob pokopališčih pa bodite previdni, saj tatovi radi izkoristijo takšne priložnosti. Zato v osebnih avtomobilih, parkiranih v neposredni bližini pokopališč, nikar ne puščajte vrednejših predmetov na vidnih mestih, denimo na sedežih, vozila dosledno zaklepajte in ne puščajte ključev v ključavnici, svetujejo na Policiji.

Tudi sicer med obiski pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, ne nosite denarnic, mobilnih telefonov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Med urejanjem grobov jih imejte vedno na očeh oziroma jih ne odlagajte brez nadzora. V primeru suma kraj iz vozil in na pokopališčih, kjer storilci kradejo vaze, kipce ali medeninaste predmete, takšna dejanja prijavite policistom najbližje policijske postaje oziroma na interventno številko Policije 113. Seveda pa v času odsotnosti od doma ne pozabite niti na zavarovanje svoje lastnine doma.

»Žal se pogosto dogaja, da posamezniki samozaščitnemu ravnanju posvečajo premalo pozornosti in lahko v tem času postanejo tudi oškodovanci,« dodajajo policisti.