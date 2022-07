Na pobočju Stola jo je ugriznila kača? Na pomoč helikopter

V nedeljo ob 13.41 je na pobočju Stola, občina Žirovnica, pohodnico obšla slabost zaradi verjetnega ugriza kače.

Posredovali so reševalci GRS Radovljica in posadka s helikopterjem LPE z dežurno ekipo GRS Brnik. Obolelo so prepeljali v jeseniško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kaj sporoča PU Kranj?

Policijski helikopter z dežurno ekipo za reševanje v gorah je konec tedna obravnaval množico gorskih nesreč, skupno kar 12. V petek in včeraj so se zgodile po tri nesreče, v soboto pa jih je bilo šest. V petek je ekipa zaradi slabosti reševala moškega pri domu V. Staniča pod Triglavom. Na Kobali se je poškodoval jadralni padalec. Z območju Jalovca pa so v zdravstveno ustanovo zaradi težjega bolezenskega stanja prepeljali neodzivnega moškega, ki je ležal ob poti.

Še trije dogodki v gorah so se zgodili včeraj. Na območju Bogatina je omagala pohodnica. Na območju Stola je bil prijavljen domnevni ugriz kače v roko planinke. Obstaja možnost, da je šlo za pik ali rano, ki jo je lahko povzročila tudi druga žival. Okoliščine kažejo, da gre za blage posledice. Na območju Poljške planine pa si je planinka poškodovala nogo.