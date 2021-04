Na obvoznici trčila tri vozila

Ob 16.33 so na trzinski obvoznici trčila tri osebna vozila. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih ter posuli cestišče z vpojnim sredstvom.



V nesreči je bila poškodovana ena oseba, zato je bila z reševalnim vozilom NMP Domžale odpeljana v nadaljnjo oskrbo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: