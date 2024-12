Na območju Most so zvečer do nje pristopili trije neznanci ...

Včeraj, okoli 20.30 so bili na PU Ljubljana obveščeni o drzni tatvini na območju Most, kjer so trije neznanci pristopili do oškodovanke in ji odtujili žensko torbico z vsebino.

»Opis 1: moški star okoli 25 let, suhe postave, temnejših kratkih las, oblečen je bil v črne hlače in pulover, preko je imel oblečen bel brezrokavnik. Opis 2: moški star okoli 25 let, visok okoli 190 cm, temnejših skodranih las, oblečen je bil v zelen pulover in sive hlače,« sporočajo policisti, ki še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.