Na nedostopnem območju v gozdu nabirala borovnice in padla, rešili so jo gorski reševalci

V četrtek zvečer ob 21.31 si je na nedostopnem območju v gozdu pri naselju Trnovec, občina Medvode, oseba med nabiranjem borovnic pri padcu poškodovala nogo. Gorski reševalci GRS Ljubljana so osebi nudili prvo pomoč, jo imobilizirali in prenesli do reševalnega vozila v dolini.

Reševalci NMP Ljubljana so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.