Na nedeljsko popoldne našli truplo sorodnika

Blizu naselja Levpa v občini Kanal ob Soči je v nedeljo dopoldne 75-letni moški v svojem gozdu s pomočjo kmetijskega na sredini pregibnega traktorja s priključeno manjšo prikolico prevažal drva. Med vožnjo je padel s sedeža pod kolo traktorja. Moški je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

V zgodnjih popoldanskih urah so moškega, ki ni kazal znakov življenja, na kraju nesreče našli njegovi sorodniki in poklicali na pomoč pristojno službo za reševanje. Služba je tja napotila tudi gasilce in mrliškega oglednika, ta pa je odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja delovne nesreče med drugim ugotovili, da je 75-letnika pri enem od levih zavojev potegnilo s sedeža kmetijskega stroja in je posledično padel preko prednjega levega kolesa na tla, zatem pa je prednje levo kolo zapeljalo nanj.

Policija je o dogodku obvestila tudi preiskovalno sodnico in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo, so še sporočili.