Na Martinovo soboto vozil močno pijan! Ne boste verjeli, s koliko promili

Tržiški policisti so bili v petek nekaj čez 21. uro obveščeni o prometni nesreči s pobegom, v kateri je voznik z avtomobilom trčil v drug parkiran avtomobil in s kraja odpeljal.

S PU Kranj sporočajo: »Policisti so ga v nadaljevanju izsledili. Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola (1,47 mg/l, kar je okoli 3 promile!). V prometni nesreči se je tudi lažje telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.«

Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče in zanj vodijo prekrškovni postopek.

Škofjeloški policisti so imeli v petek nekaj čez 15. uri v postopku 27-letnega voznika, ki mu je odrejeni hitri test na prepovedano drogo pokazal pozitiven rezultat. Strokovni pregled je odklonil. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Slovenija, piha 0.0. - izberi sebe, ne alkohol



»Zaskrbljujoče je dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudom policije in drugih inštitucij, vozniki še vedno vozijo vozila pod vplivom alkohola, prepovedane droge, brez opravljenega vozniškega dovoljenja, neregistriana in posledično storijo še prometno nesrečo! Policisti bomo vsakodnevno nadaljevali z nadzorom prometa in preverjanjem psihofizičnega stanja voznikov vozil. Z različnimi oblikami policijskega dela želimo, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise.



Za volan sedite le trezni in brez prepovedanih substanc (prepovedanih drog). Med vožnjo se posvetite le eni, v tistem trenutku najpomembnejši stvari - vožnji. V prometu bodite z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite. Motorna vozila morajo biti registrirana!



Z odgovornim pristopom vsakega posameznika, bi bili vsi udeleženci v prometu sigurno varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti. Želimo, da ste v prometu varni!«