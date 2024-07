To je na ljubljanski počel obvoznici voznik začetnik! Ostal brez izpita, globa bo ogromna (FOTO)

Ljubljanski prometni policisti so prejšnji teden na ljubljanski južni obvoznici, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, posneli in kontrolirali voznika začetnika, ki je vozil kar 229 km/h.

Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za navedeni prekršek je predpisana globa 1200 evrov in 9 kazenskih točk, še sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 693 klicev, od tega 188 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 64 nanašalo na kriminaliteto, 48 na javni red in mir, ter 56 na prometno varnost. Obravnavali so 5 prometnih nesreče z materialno škodo, 6 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Trem večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli vozila.