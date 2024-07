Na Idrijskem zasegli 44 kilogramov konoplje: gre za največji laboratorij pri nas? (FOTO)

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Nova Gorica so 20. junija na območju Upravne enote Idrija opravili hišno preiskavo, v kateri so odkrili enega večjih laboratorijev za gojenje konoplje v Sloveniji. Pred tem so na podlagi mednarodnega policijskega sodelovanja pridobili informacije, potrebne za potrditev suma kaznivega dejanja.

Uspešno zaključena kriminalistična preiskava s področja prepovedanih drog na Idrijskem FOTO: Pu Nova Gorica

Rastočih rastlin konoplje niso odkrili, temveč je bila ta vakuumsko pakirana v vrečke po 0,5 kg. Našli so tudi več paketov z rastlinskimi deli omenjene prepovedane droge, ki je bila že namenjena za nadaljnjo prodajo – skupno so odkrili okoli 44 kilogramov te rastline.

Poleg tega so odkrili še druge predmete oz. pripomočke, povezane s proizvodnjo omenjenih snovi: črpalke, grelnike, prezračevalne sisteme, medije za shranjevanje podatkov, elektronske naprave, aparate za vakuumiranje in varjenje PVC-vrečk …

S prodajo omenjene prepovedane droge bi lahko samo z eno žetvijo zaslužili okoli 130 tisoč evrov. FOTO: Pu Nova Gorica

Dva pridržana

Ob tem so štirim osebam odvzeli prostost in jih pridržali v policijskih prostorih. Dva osumljenca (54-letni slovenski državljan in 48-letna državljanka Hrvaške) sta bila po opravljenem policijskem zaslišanju izpuščena na prostost. Druga dva, 39-letni državljan Srbije in 51-letni državljan Hrvaške, pa sta bila kasneje privedena in izročena v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njiju odredil sodni pripor.

Odkrili so še druge predmete, povezane s proizvodnjo konoplje. FOTO: Pu Nova Gorica

Obe osebi sta osumljeni, da sta v sostorilstvu z neugotovljenimi sostorilci storili kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog s tem, da sta v notranjih prostorih večjega objekta, kjer sta tudi prebivala, neupravičeno proizvajala rastline, ki so označene kot prepovedane droge, namenjeni nadaljnji prodaji.

Kradla elektriko

V preiskavi so ugotovili tudi, da sta oba kradla električno energijo na škodo elektrodistributerja, saj so bili ti prostori povezani na neznani električni vod drugega odjemalca; škodo še ocenjujejo.

Po izračunih novogoriških kriminalistov bi osumljeni s prodajo omenjene prepovedane droge, če bi se znašla na črnem trgu, samo z eno »žetvijo« zaslužili okoli 130 tisoč evrov, na letni ravni bi lahko računali na štiri takšne žetve. Po ocenah novogoriških kriminalistov bi osumljenca v omenjenem laboratoriju vzgojila od 2.500 do 3.000 rastlin.

Štirim osebam so odvzeli prostost in jih pridržali v policijskih prostorih. FOTO: Pu Nova Gorica

Predkazenski postopek je vseskozi usmerjalo pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, še navaja sporočilo za javnost.