Na Idrijskem iz stanovanjske hiše kradli gotovino! To storite, da se ne zgodi tudi vam

V četrtek, 8. avgusta, v večernih urah, so policisti PP Idrija obravnavali tatvino gotovine iz stanovanjske hiše v Idriji. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v zadnjih tednih na neznan način vstopil v stanovanje, kjer je v notranjosti našel in si prilastil večjo vsoto gotovine ter odšel neznano kam. Okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Storilci pogosto vlamljajo skozi vrata oz. okna stanovanjskih objektov in iz notranjosti kradejo predvsem gotovino, nakit in druge vrednejše predmete, opozarjajo. Najpogostejši načini vlomov so vlom na vzvod ali s silo telesa, lomljenje vložkov cilindričnih ključavnic, razbitje steklenih površin, pogosto pa k temu pripomore tudi premajhna previdnost lastnikov, ki na primer pustijo ključe, orodje ali druga priročna sredstva v okolici hiše.

Ravnajte preventivno

»Prilika dela tatu,« sporoča Policija, »vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir.«

Bolj verjetna tarča je stavba brez varovanja ali tista, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci odsotni. Ne puščajte odprtih vrat ali oken, morebitnim vlomilcem pa ne poenostavite vloma z lestvami, orodjem in drugimi predmeti, ki bi jih lahko uporabili za nasilen vstop v vaš dom.

Če odidete na dopust, se s sosedi dogovorite, da vsak dan malce popazijo. Dobro je tudi, če pustite prižgano kakšno luč. Priročne so še zunanje luči na senzor, ki se prižgejo same, kadar se kdo približa.

Če vam kljub temu vlomijo v stanovanjski objekt, takoj pokličite policiste najbližje policijske postaje oz. številko 113. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo - ničesar se ne dotikajte, po prostoru se ne sprehajajte.