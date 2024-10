Na Goriškem imeli ogromno dela s prepovedano drogo

Policisti PP Nova Gorica so zjutraj v enem od naselij v občini Kanal ob Soči izvedli hišno preiskavo na podlagi odredbe pristojnega okrajnega sodišča pri 24-letnem moškem, osumljenem prekrška po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Pri hišni preiskavi so policisti našli in zasegli 8 vrhov zelene posušene rastline, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zasežene posušene rastline so policisti poslali na nadaljnjo analizo in če bo slednja potrdila, da gre za navedeno prepovedano drogo, bodo zoper mlajšega moškega uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določb Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Prav tako danes zjutraj so policisti PP Bovec v enem od naselij v občini Bovec 42-letnemu moškemu v postopku zasegli dve zeleni rastlini (višine 140 in 170 cm), saj je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo (konoplja). Prav tako so policisti PP Tolmin danes 24-letniku v enem od naselij v občini Tolmin zasegli zeleno rastlino zaradi suma, da gre za prepovedano drogo (konoplja). Včeraj v popoldanskem času pa so policisti v Novi Gorici 22-letnemu moškemu v postopku zasegli manjšo količino posušene zelene rastline, saj obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.