Na Gorenjskem so ga nategnili

Škofjeloški policisti so v petek posredovali na zaprosilo občana, ki je bil oškodovan pri spletni goljufiji. Storilci so ga z vabilom v navidezno kriptovalutno vlaganje preslepili, da je na transakcijski račun v tujini opravil več denarnih nakazil v skupni vrednosti okoli tisoč evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.