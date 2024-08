Na dom jim je pripeljal paket, ob odprtju pa šok

Jeseniški policisti so v sredo okoli 10. ure obravnavali primer goljufije, v katerem je stranka na domu prevzela paket, misleč, da ga je naročil kdo iz družine, in zanj plačala približno 30 evrov. Ko je oseba paket odprla, je v njem našla dve rabljeni majici, pri čemer je kasneje ugotovila, da paketa v resnici ni naročil nihče.

Policija je sprožila preiskavo kaznivega dejanja goljufije in bo o ugotovitvah obveščala pristojno državno tožilstvo.

Pred prevzemom preverite, ali je pošiljka resnično namenjena vam

V zvezi s tem primerom policisti opozarjajo na previdnost pri sprejemanju paketnih pošiljk. Stranke naj pred prevzemom paketa in plačilom kupnine preverijo, ali je pošiljka resnično namenjena njim in ali prihaja od pošiljatelja, od katerega pričakujejo paket. Goljufije, povezane z naročanjem blaga prek spleta ali običajne pošte, so namreč vse pogostejše.

Policija svetuje, naj se nikoli ne delijo osebnih ali bančnih podatkov z nepreverjenimi osebami, ter naj se pred prevzemom paketov vedno preveri pristnost pošiljatelja. »Bodite previdni in odgovorni do svojih osebnih podatkov in premoženja,« opozarjajo policisti.