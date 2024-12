Na božični praznik zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše (FOTO)

Tudi danes, na božični dan za nekatere ni bilo počitka, med njimi tudi za nekatere gasilce z območja Ljutomera. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ljutomer so namreč okoli pol štirih popoldan posredovali v Ljutomeru, kjer je v kletnih prostorih stanovanjskega objekta izbruhnil požar.

FOTO: Pgd Ljutomer

Gasilci so takoj evakuirali stanovalce iz objekta, pogasili požar, iznesli poškodovan inventar ter prezračili kletne prostore. »Zaradi hitrega in usklajenega posredovanja se požar ni razširil v druge prostore objekta. Na intervenciji so sodelovali še gasilci iz PGD Spodnji Kamenščak, PGD Gresovščak in PGD Radomerje,« so sporočili iz PGD Ljutomer.

FOTO: Pgd Ljutomer