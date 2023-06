Na Bovškem umrl »wingsuit« padalec

Skok s tako imenovanim wingsuitom je bil danes usoden za padalca, ki je pristal na območju Loga pod Mangartom. Po naših neuradnih informacijah gre za ameriškega državljana.

Padalec je pristal na gozdnatem področju, poškodbe ob padcu pa so bile zanj usodne. Mrtvega so na kraju dogodka našli bovški reševalci, tam so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči.

Kraj nesreče so si ogledali tudi policisti, ki so ugotovili, da je padalec podlegel poškodbam. Stekel je identifikacijski postopek, ki še ni zaključen. Tudi preiskava okoliščin še traja.

Truplo pokojnega so prenesli v dolino in obvestili pristojne organe.