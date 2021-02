Na Bledu ustavili voznico, pijano kot čep

Blejski policisti so sinoči obravnavali voznico, ki je vozila s skoraj tremi promili alkohola (1,37 mg/l), zaradi česar so jo pridržali. Zaradi hujšega prekrška proti njej poteka prekrškovni postopek, poroča PU Kranj.Tveganje pri vožnji pod vplivom alkohola se začne že pri 0,09 mg/l alkohola, ko se poslabša sposobnost opazovanja premikajočih se luči, poudarjajo policisti in voznikom sporočajo, naj vozijo trezni in ne ogrožajte drugih.