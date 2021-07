Na avtocesti se je prevrnilo vozilo za prevoz avtomobilov

Danes ob 3.51 se je na avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami (občina Šentjur) skupaj s prikolico prevrnilo tovorno vozilo skupaj za prevoz avtomobilov, voznik pa je ostal ukleščen v njem.



Posredovali so gasilci PGE Celje, zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika, odklopili akumulatorje in iz enega od rezervoarjev prečrpali iztekajoče gorivo. Reševalci NMP Celje so ga prepeljali v oskrbo v celjsko bolnišnico, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: