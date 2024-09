Motorist prehiteval več vozil, zanj se ni dobro končalo

Na območju Lenarta so mariborski policisti v nedeljo dopoldne obravnavali hujšo prometno nesrečo. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo, ko je voznik motornega kolesa prehiteval vozila, pri tem pa je, da bi se izognil trčenju, začel zavirati, padel je po vozišču in trčil v tovorno vozilo. Hudo poškodovan je bil odpeljan v bolnišnico.

To pa ni bila edina hujša nesreča, ki se je v nedeljo zgodila na območju policijske uprave Maribor. Na območju Slovenske Bistrice so obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami. Po prvih informacijah je voznik štirikolesnika peljal po klancu navzdol ter zapeljal izven vozišča, kjer se je vozilo prevrnilo. Pri tem se je huje poškodoval, odpeljan je bil v bolnišnico.