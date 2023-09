Motorist padel v Kamniško Bistrico, njegovo življenje visi na nitki

Po doslej znanih podatkih je vozil iz smeri Dola pri Ljubljani proti Šentjakobu, ko je v ovinku, zaradi neprilagojene hitrosti, zapeljal čez nasprotni vozni pas in trčil v kovinsko ograjo. Po trčenju je motor obstal pod voziščem, motorist pa je padel v Kamniško Bistrico od koder so ga rešili občani. V nesreči se je motorist huje poškodoval in je življenjsko ogrožen, so sporočili s PU Ljubljana.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 550 klicev, od tega 166 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 31 nanašalo na kriminaliteto, 37 na javni red in mir, ter 55 na prometno varnost.

Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 10 tatvin, 4 vlome (v dveh primerih je ostalo pri poskusu), nasilništvo in 4 primere poškodovanja tuje stvari. Obravnavali so 12 prometnih nesreč z materialno škodo, 3 nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami.

Trem večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli vozila.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali 10-krat na javnem kraju in 7-krat v zasebnem prostoru (ena oseba je bila pridržana).