Motorist (35) poškodovan po vsem telesu, obtičal je pod osebnim vozilom

V nedeljo dopoldne je na regionalni cesti med vasjo Strmec in Logom pod Mangartom v občini Bovec zaradi neprilagojene hitrosti padel in se poškodoval 35-letni romunski motorist. Moškega, ki se je poškodoval po vsem telesu, so z vojaškim helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Po doslej zbranih informacijah je 35-letni motorist, državljan Romunije, vozil iz Strmca proti naselju Log pod Mangartom in v desnem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim kolesom ter padel po vozišču. Nato je drsel po vozišču in padel pod osebni avtomobil, s katerim se je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 57-letni voznik, državljan Avstrije. Motorist je obtičal pod osebnim vozilom, motorno kolo pa je odbilo v drugo tuje osebno vozilo, ki je pripeljalo za njim.

Poleg policistov Policijske postaje Bovec in gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Bovec so posredovali tudi reševalci Zdravstvenega doma Tolmin, ki so poškodovancu nudili zdravniško pomoč, so še sporočili s PU Nova Gorica.