Moški v Kopru razgrajal v stanovanju, kasneje je umrl

Iz Policijske uprave Koper poročajo o neljubem dogodku, ki je se zgodil včeraj. Ob 2.50 so na Operativno-komunikacijski center dobili klic, da v enem izmed stanovanj v Kopru razgraja moški. Kot so policisti prišli na kraj, so ugotovili, da 36-letnik krši javni red in mir. Ker se moški kljub posredovanju policistov ni umiril in se je vedel agresivno, so policisti uporabili prisilna sredstva in zaradi njegovega psihofizičnega stanja poklicali zdravniško pomoč. Ta je ocenila, da naj bo opravljen zdravniški pregled na policijski postaji.

Moški je bil s službenim intervencijskim vozilom odpeljan na PP Koper, kjer pa je izgubil zavest. Zdravniška ekipa ga je oživljala in uspela z reanimacijo. Za tem je bil odpeljan v Splošno bolnišnico Izola, kjer pa je umrl.

»Policisti in kriminalisti zbirajo vse informacije za ugotavljanje okoliščin dogodka. Odrejen je bil strokovni pregled glede prisotnosti nedovoljenih substanc, prav tako pa se preverja sum storitve kaznivega dejanja Omogočanje uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi,« so še sporočili iz Policijske uprave Koper.