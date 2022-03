Moški se je zgrudil, oživljala ga je mimoidoča

V okolici Škofje Loke se je zaradi zdravstvenih težav včeraj na javnem kraju zgrudil moški.

Prvo pomoč z oživljanjem mu je nudila naključna mimoidoča ženska. Moški je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo, poroča PU Kranj.

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 sicer v zadnjih 24 urah sprejel sedem obvestil o prometnih nesrečah z materialno škodo, štiri prijave kršitev predpisov o javnem redu in miru v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa prijavo sumov kaznivih dejanj tatvine, vloma in poškodovanja tuje stvari. V enem postopku so zasegli manjšo količino prepovedane droge in vodijo prekrškovni postopek.