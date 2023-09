To so našli v hišni preiskavi pri moškem (56), ki je na Ptuju streljal z balkona (FOTO)

Poročali smo že o drami na območju Ptuja, ko je moški streljal in grozil. Na PU Maribor so tako prejeli klic moškega, ki se je nanašal na uporabo strelnega orožja na Ptuju, oziroma v bližini Dražencev. Nekaj minut pred 9. uro so bile na kraju prve policijske patrulje. Policisti Policijske postaje Ptuj so ob prihodu na kraj na balkonu stanovanjske hiše opazili moškega z orožjem v rokah. Večkrat so mu ukazali, da odloži orožje in zapusti hišo, česar ni upošteval. Na kraj je bilo nemudoma napotenih več policijskih patrulj različnih policijskih postaj.

Z balkona streljal in zadel mimo vozeče vozilo

Osumljenec je v nadaljevanju večkrat stopil na balkon hiše. Ob 9.48 je iz balkona sprožil več strelov in pri tem zadel mimo vozeče vozilo, v katerem sta bili dve osebi. Medtem je večkrat meril tudi proti policistom.

Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je zagrožena kazen zapora do petih let, za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja pa je zagrožena kazen zapora od enega do petih let.

Na kraj so bili napoteni pripadniki Specialne enote policije, v intervencijo pa so se vključili tudi policijski pogajalci, ki so bili v stiku z osumljencem z namenom, da bi situacijo rešili mirno in varno. Okrog 18.30 so pripadniki Specialne enote prijeli 56-letnika na balkonu stanovanjske hiše. Moški se je ob prijetju policistom močno upiral, zato so bila pri tem uporabljena prisilna sredstva.

Pri hišni preiskavi našli orožje in prepovedane droge

Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja so mu odvzeli prostost in odredili pridržanje. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja, pri osumljencu pa opravljena hišna preiskava, kjer je bilo zaseženo strelno orožje, in sicer dolgocevno in kratkocevno orožje, za katero je imel dovoljenje za posest, z več kot sto kosi pripadajočega streliva. Prav tako je bila na hišni preiskavi zasežena manjša količina različnih prepovedanih drog, in sicer konoplja, MDMA in amfetamin.

Zasegli so orožje. FOTO: Pu Maribor

56-letnik je bil danes s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov so k storitvi omenjenih kaznivih dejanj prispevale osumljenčeve osebne okoliščine.