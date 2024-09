Moškega iz Ajdovščine bodo na podlagi testov ovadili (FOTO)

Policisti so v četrtek med hišno preiskavo pri 44-letniku v Ajdovščini našli manjši prirejen prostor za gojenje prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zasegli so domnevno prepovedane droge in številne predmete za gojenje konoplje.

Moškega bodo na podlagi testov kazensko ovadili

Policisti so hišno preiskavo v enem od naselij v Ajdovščini opravili na domu 44-letnika zaradi suma prekrška zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami na podlagi odredbe okrajnega sodišča.

Policisti 44-letniku zasegli domnevno prepovedane droge FOTO: Pu Ng

Policisti so zasegli več rastlin in delce posušene rastline ter druge snovi, med drugim belo grudičasto snov v ovitku, bele kristalčke v papirju in grudasto belo rjavo snov. Snovi in rastline so poslali v analizo.

Policisti bodo na podlagi rezultatov testov kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so še sporočili.

