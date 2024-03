Morilcu bodo zapečatili usodo

Včeraj, natanko tri leta po grozljivem umoru svoje žene Jasne v Dolah pri Polici, je njen domnevni krvnik Žarko Gorenjc izvedel, kdaj mu bo ljubljansko višje sodišče zapečatilo usodo. Jutri ob 10. uri bo tamkajšnji sodni senat, v sestavi treh sodnic Špele Koleta, Lee Habjanič in Mateje Lužovec, razglasil končno odločitev.

Po prepričanju tožilstva bi moral v zapor za 28 in ne za 23 let, kot mu je februarja lani dosodilo prvostopenjsko sodišče. Obramba nasprotno meni, da naj bi tistega usodnega jutra, ko naj bi Jasno s pasom kopalnega plašča davil in jo tako ubil, doživel psihotični zdrs oziroma da je bil neprišteven.

23. 2. 2023 na prvi stopnji obsojen na 23 let zapora. 29. 11. 2023 primer prvič na višjem sodišču. 18. 12. 2023 se začne razčiščevanje glede prištevnosti.

Prav ugotavljanje obtoženčeve stopnje prištevnosti je bilo na drugostopenjskem sojenju od konca novembra lani ves čas v ospredju. Sodni izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj je vse do konca vztrajal, da je bila obtoženčeva prištevnost v času kaznivega dejanja zmanjšana, a ne bistveno. In da je pri njem mogoče ugotoviti sočasno prisotnost dveh psihičnih motenj, in sicer neopredeljene osebnostne motnje ter sindrom odvisnosti od več psihoaktivnih snovi.

Obtoženi je včeraj sodnicam sporočil, da ga ne bo na izrek sodbe. FOTO: Aleksander Brudar

Nasprotna stran se je medtem s pomočjo hrvaške multidisciplinarne izvedenke Sanje Elizabeth Radeljak na vse možne načine trudila dokazati, da ni tako. Pri njem je ugotovila mejno osebnostno motnjo, imenovano tudi borderline, ki je ob zlorabi alkohola in kokaina in posledično organskih sprememb v možganih privedla do tragičnega razpleta.